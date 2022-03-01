Шойгу: первый Международный антифашистский конгресс пройдет в рамках форума «Армия — 2022»

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что первый Международный антифашистский конгресс пройдет в рамках работы военно-технического форума «Армия — 2022». Об этом сообщает ТАСС.

Форум состоится с 15 по 21 августа 2022 года. По словам Шойгу, конгресс призван, чтобы объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном мире.

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Дарья Акимова