В России заболеваемость COVID-19 снизилась на 27,6%

Фото: Максим Платонов

По итогам прошлой недели в России заболеваемость коронавирусом снизилась на 27,6%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно данным ведомства, по итогам восьмой недели текущего года в стране выявлено 875 280 зараженных COVID-19. Показатель заболеваемости составляет 596,45 на 100 тысяч населения.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что 10,7% случаев заболевания относятся к Москве, Подмосковью и Санкт-Петербургу. Остальные 89,3% заболевших находятся в других регионах РФ. 97% подтвержденных случаев заболевания протекают как ОРВИ или бессимптомно, передает «РИА Новости».

Тем временем в Роспотребнадзоре по Татарстану не исключают послабления ограничений по COVID-19 в этом месяце. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в республике снизилась на 30%.

Диана Жиленкова