В Татарстане более 4,5 млрд рублей направят на поддержку бизнеса в этом году

В 2022 году на поддержку бизнеса из бюджета Татарстана с учетом имеющейся капитализации подведомственных Министерству экономики РТ структур направят 4,53 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



На господдержку предпринимателей предусмотрели 1,23 млрд рублей. С учетом имеющейся капитализации Фонда поддержки предпринимательства РТ и Гарантийного фонда РТ общая сумма поддержки составит 4,5 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане реализуют следующие программы финансовой поддержки бизнеса: льготные микрозаймы и займы, поручительства, субсидирование затрат по уплате процентных ставок, стоимости доставки продуктов питания и еды, оказание комплексных услуг, поддержка экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

В Татарстане по итогам 2021 года количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составило свыше 780 тысяч человек. В общей сложности в период действия специального налогового режима татарстанские самозанятые заработали 40,6 млрд рублей.

Татьяна Леухина