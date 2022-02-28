В Казани в понедельник образовались 8-балльные пробки
В Казани в понедельник вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Огромные заторы наблюдаются на улицах Н. Ершова, Вишневского, Лево-Булачной, Т. Миннуллина, Тихомирнова, Аделя Кутуя, Космонавтов, Аграрной. Также пробки наблюдаются на Горьковском шоссе, на улицах Декабристов, Копылова, Тэцевской.
Затруднено движение на улицах К. Габишева, К.Гали, А. Завойского, Р.Зорге, М. Чуйкова.АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура
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