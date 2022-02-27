В одной из квартир в Казани произошел пожар — была спасена женщина

Сегодня вечером в Казани произошел пожар в одной из квартир по адресу: улица Дальняя, 38. Об этом «Реальному времени» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В квартире загорелся натяжной потолок. Площадь пожара составила два квадратных метра. Прибывшие на место пожарные спасли хозяйку квартиры при помощи дыхательной маски и ликвидировали открытое горение.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru

23 февраля в двухэтажном доме поселка Новониколаевского Зеленодольского района Татарстана произошел пожар. Погибло два человека. Площадь пожара составила 150 кв. м. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Дарья Акимова