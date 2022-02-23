В Зеленодольском районе Татарстана произошел пожар — два человека погибли

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В двухэтажном доме поселка Новониколаевский Зеленодольского района Татарстана произошел пожар, в котором погибли два человека. Об этом «Реальному времени» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Мансардный этаж здания сдавался под проживание. На первом этаже находились продуктовый магазин и недействующее кафе. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались шесть человек.



Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

На втором мансардном этаже обнаружили тела двух человек. Их личность устанавливается. Также в результате возгорания пострадал мужчина 1957 года рождения. Он получил ожоги головы, рук и ног I—II степени (30%). Пострадавшего госпитализировали в РКБ.

Площадь пожара составила 150 кв. м. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Недавно в Альметьевске на пожаре спасли 20 человек. Возгорание произошло в жилом доме на проспекте Габдуллы Тукая. Выяснилось, что в подвале дома горел мусор.

Диана Жиленкова