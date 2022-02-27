Песков опроверг информацию о новом выступлении Путина по спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «РИА Новости», что Владимир Путин не планирует выступать с обращением.

До этого СМИ сообщали, что президент России готовит заявление по ситуации на Украине.

Российская делегация сегодня прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной. Так, Россия выразила готовность начать переговоры в Гомеле. Москва сообщила, что ждет украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение, в котором заявил, что знает о предложении России начать разговор в Белоруссии. Однако он сообщил, что не намерен вести переговоры с РФ на белорусской территории и обвинил последнюю в боевых действиях на Украине.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители РФ сегодня будут ожидать подтверждения от Украины согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени. Он отметил, что Россия гарантирует безопасность делегации Украины на переговорах.

Фото: pixabay.com

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Маргарита Головатенко