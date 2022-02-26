Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО 25 февраля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО, состоявшегося 25 февраля в виртуальном режиме. Об этом сообщается на сайте МИД.

По словам Захаровой, у стран альянса отсутствуют стремления к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности. Россия считает безосновательными попытки НАТО обвинить ее в агрессии.

Также Захарова прокомментировала решение Комитета министров Совета Европы приостановить членство России в этой организации. Она считает, что оно было политизировано и говорит об утрате ей самостоятельности.

Фото: pixabay.com

Также сегодня Захарова выразила опасения касательно раздачи населению Украины оружия. Она заявила, что это просто конец.

Дарья Акимова