Захарова: раздача Киевом оружия населению — это конец

официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения касательно раздачи населению Украины оружия:



«Раздача оружия — это просто конец», — сказала она в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Что следующее, выпустят из тюрем заключенных? Чтобы уже закончилось просто бойней», — приводит ее слова «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Захарова сообщила, что в пятницу Украина отказалась от переговоров с Россией. По ее словам, Киев предложил перенести этот вопрос на субботу.

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Маргарита Головатенко