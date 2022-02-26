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Захарова: раздача Киевом оружия населению — это конец

06:23, 26.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Захарова: раздача Киевом оружия населению — это конец
Фото: mid.ru

официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения касательно раздачи населению Украины оружия:

«Раздача оружия — это просто конец», — сказала она в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Что следующее, выпустят из тюрем заключенных? Чтобы уже закончилось просто бойней», — приводит ее слова «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Захарова сообщила, что в пятницу Украина отказалась от переговоров с Россией. По ее словам, Киев предложил перенести этот вопрос на субботу.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
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