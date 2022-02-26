В Севастополь доставили более 80 сдавшихся в плен украинских пограничников

Фото: кадр видео / RT

Более 80 украинских пограничников, сдавшихся в плен с острова Змеиный, доставили в Севастополь, об этом сообщил заместитель командующего ЧФ по материально техническому обеспечению генерал майор Михаил Ясников.



— Сегодня в Севастополь на спасательном буксире «Шахтер» доставлена группа военнослужащих с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям, — сказал он журналистам.

Ясников добавил, что моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских пограничников. Для выхода из районов проведения операции для них проработали безопасный коридор.

После кратковременных юридических процедур и согласований с украинской стороной военнослужащих отправят домой на Украину на подготовленных для этих целей автобусах.

Военнослужащие за медицинской помощью не обращались, но при возникновении такой необходимости им ее окажут. Сейчас военнослужащих обеспечили сухими пайками и бутилированной водой на весь период передвижения до Украины, сообщает «РИА Новости».

Ранее Зеленский в видеообращении заявил, что военнослужащие на острове Змеиный погибли, и пообещал посмертно присвоить им звание Героя Украины.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы России поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины. Он заявил, что националистические батальоны Украины при отходе взрывают за собой электроподстанции и мосты.

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Маргарита Головатенко