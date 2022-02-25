Чижов: России не нужна территория Украины

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что России не нужна территория Украины. Об этом сообщает «РИА Новости».

Однако, по его словам, территория Донецкой и Луганской народных республик будет расширена до размера целых областей.

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24 февраля президент России Владимир Путин заявил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете «Реального времени».

Дарья Акимова