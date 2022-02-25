В Нижнекамске в 2022 году по нацпроекту отремонтируют проспект Химиков

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2022 году в Нижнекамске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать проспект Химиков. На эти цели направят более 300 миллионов рублей из республиканского бюджета, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Ремонт проведут на двух участках проспекта Химиков. Первый — от ул. Корабельной до ул. Южной протяженностью 1,4 км, второй — 540 метров от ул. Менделеева до проспекта Вахитова. Там обновят тротуары и установят новые дорожные знаки.



Всего в этом году в Нижнекамской городской агломерации планируется отремонтировать более 3 км дорог, добавили в Миндортрансе РТ.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

«Реальное время» писало о ремонте проспекта Химиков в Нижнекамске. Кроме него, в 2022 году в городе по нацпроекту дорожные работы проведут на ул. Корабельной. Подробности — в материале.

