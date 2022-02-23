За сутки в Казани произошло более 300 ДТП

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 309 ДТП. В некоторых происшествиях есть пострадавшие. Так, случились три наезда на пешехода и два столкновения, сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувший вторник в городе задержали девять водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у четырех человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили трех горожан.

Фото: Максим Платонов

Вчера на город обрушилась непогода. В условиях ухудшения погодных условий в ГИБДД рекомендуют водителям выбирать безопасную скорость движения, а также воздерживаться от маневров, связанных с выездом на встречную полосу.

Диана Жиленкова