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За сутки в Казани произошло более 300 ДТП

08:18, 23.02.2022
За сутки в Казани произошло более 300 ДТП
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 309 ДТП. В некоторых происшествиях есть пострадавшие. Так, случились три наезда на пешехода и два столкновения, сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувший вторник в городе задержали девять водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у четырех человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили трех горожан.

Фото: Максим Платонов

Вчера на город обрушилась непогода. В условиях ухудшения погодных условий в ГИБДД рекомендуют водителям выбирать безопасную скорость движения, а также воздерживаться от маневров, связанных с выездом на встречную полосу.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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