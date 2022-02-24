Группа украинских депутатов попросила Зеленского начать переговоры с Россией

Семь украинских депутатов во главе с предпринимателем Вадимом Новинским обратились в письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой начать незамедлительные переговоры с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».

В тексте обращения они просят прекратить противостояние и заключить соответствующий договор. Также депутаты призвали Верховную раду сформировать группу для проведения стратегических консультаций с обеими палатами Федерального собрания РФ.

Фото: president.gov.ua

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что это вполне возможно, если Украина готова говорить об озабоченностях РФ в сфере безопасности.



Дарья Акимова