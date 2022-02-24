Песков о возможности переговоров Путина и Зеленского: почему бы и нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского:

— Почему бы и нет, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности, — цитирует Пескова «РИА Новости».



Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил, что для предотвращения полномасштабного конфликта на Украине необходимо сесть за стол переговоров. Для этого нужны демилитаризация Украины, недопущение вступления ее в НАТО и прекращение боев в Донбассе, заявил белорусский президент.

Лукашенко считает, что Киев терпит поражение и ему следует пойти на уступки требованиям Москвы. Также президент РБ выступил с предложением провести российско-украинские переговоры в Минске.