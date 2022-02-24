В Азовском море два российских гражданских судна подверглись ракетному удару ВСУ

Два российских гражданских грузовых судна, SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY, подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины в Азовском море. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на погрануправление ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в результате атаки есть раненые. SGV-FLOT получил повреждения, на его борту вспыхнул пожар. Один из членов команды получил тяжелое ранение.

Также в погрануправлении сообщили, что огонь велся со стороны украинского города Мариуполя. Ракетный удар начался в 11.24.

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Утром в Азовском море приостановили судоходство до особого указания. Это произошло на основании прибрежного предупреждения, полученного от Минобороны в лице структур Черноморского флота, в связи с проведением антитеррористических мероприятий.



Дарья Акимова