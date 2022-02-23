Минэкономразвития сообщило об ускорении годовой инфляции в России до 8,84% с 12 по 18 февраля

Фото: Максим Платонов

Минэкономразвития РФ заявило, что инфляция в России в период с 12 по 18 февраля ускорилась до 8,84% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор «О текущей ценовой ситуации» ведомства.

Неделей ранее она составляла 8,75%. Согласно документу, основным фактором, влияющим на изменение темпов роста, является волатильность цен в секторе туристических и регулируемых услуг, в основном за счет услуг зарубежного туризма.

Также цены на продовольственные товары выросли на 0,39%. Больше всего возросла стоимость мясопродуктов, масла и жиров, молока и молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий. При этом инфляция в секторе непродовольственных товаров замедлилась с 0,12% до 0,1%.

Фото: Максим Платонов

В России годовая инфляция в январе 2022 года ускорилась до 8,73% против 8,39% в декабре 2021 года. Данные привел Росстат. В январе продовольственные товары подорожали на 1,44% по сравнению с декабрем. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,67%, стоимость услуг — на 0,76%.

Дарья Акимова