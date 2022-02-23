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Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем защитника Отечества

10:36, 23.02.2022
Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем защитника Отечества
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества. На своей странице в Instagram он опубликовал праздничный видеоролик.

В нем дети рассказывают друг другу, кого и от чего могут защитить их отцы.

— Мой папа может защитить нашу Родину, — делится в видеоролике мальчик.

— А мой папа может защитить нас от всех болезней, — отвечает другой ребенок.

Также сегодня жителей республики с праздником поздравил премьер-министр РТ Алексей Песошин. Особую признательность он выразил ветеранам армии и флота, которые выполнили свой воинский долг, а также прививают молодому поколению дух патриотизма.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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