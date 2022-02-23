В Челнах подросток выстрелил в лицо мужчине после того, как тот сделал замечание из-за шума в подъезде

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах подросток выстрелил в лицо мужчине после того, как тот сделал замечание группе молодых людей из-за шума в подъезде и попросил их отправиться на улицу.

Одна из пуль прошла по касательной, а другая попала в лицо, чудом не задев глаз. 44-летнему потерпевшему оказали помощь в больнице. После обследования врач направил пациента на амбулаторное лечение.



Фото: Максим Платонов

После инцидента был задержан восьмиклассник. Предстоит выяснить, откуда у него пневматическое оружие, для чего он носил при себе пистолет и в какой семье воспитывается. А пострадавшему мужчине назначили судмедэкспертизу для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью, сообщают «Челнинские известия».

Несколько дней назад в Татарстане возбудили уголовное дело после того, как пьяный водитель выстрелил в сотрудника ГИБДД из газового пистолета. Свою причастность к совершению преступления мужчина признал.

Диана Жиленкова