В Челнах подросток выстрелил в лицо мужчине после того, как тот сделал замечание из-за шума в подъезде
В Набережных Челнах подросток выстрелил в лицо мужчине после того, как тот сделал замечание группе молодых людей из-за шума в подъезде и попросил их отправиться на улицу.
Одна из пуль прошла по касательной, а другая попала в лицо, чудом не задев глаз. 44-летнему потерпевшему оказали помощь в больнице. После обследования врач направил пациента на амбулаторное лечение.
После инцидента был задержан восьмиклассник. Предстоит выяснить, откуда у него пневматическое оружие, для чего он носил при себе пистолет и в какой семье воспитывается. А пострадавшему мужчине назначили судмедэкспертизу для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью, сообщают «Челнинские известия».
Несколько дней назад в Татарстане возбудили уголовное дело после того, как пьяный водитель выстрелил в сотрудника ГИБДД из газового пистолета. Свою причастность к совершению преступления мужчина признал.
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