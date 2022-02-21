В Татарстане возбудили дело после того, как пьяный водитель выстрелил в сотрудника ГИБДД из газового пистолета

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении 37–летнего жителя города Альметьевска по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, ночью 19 февраля в Альметьевске полицейские попытались остановить ВАЗ-2113, которым управлял нетрезвый подозреваемый. Началось преследование, в один момент злоумышленник остановил автомобиль, вылез из него и пытался убежать от инспектора ДПС. При этом он выстрелил в него из газового пистолета. Несмотря на полученный ожог, инспектор ДПС догнал и задержал злоумышленника.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Свою причастность к совершению преступления мужчина признал. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



В начале января 37-летний житель Лениногорска 4 января обстрелял сотрудников полиции из газового пистолета. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.



Татьяна Леухина