Серебряный призер Олимпиады — 2022 Данил Садреев получит квартиру в Лениногорске

Глава Лениногорского района Татарстана Рягат Хусаинов встретился со спортсменом Данилом Садреевым, который завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине в прыжках на лыжах с трамплина. Напомним, также призерами стали стали Ирма Махиня, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.

— Домой приезжать приятно, нас встретили очень тепло. Спасибо, что болели, переживали, поддержка чувствовалась как никогда, — поделился Садреев.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Хусаинов поручил руководителю исполкома района Зульфие Михайловой выделить квартиру в Лениногорске Садрееву и его семье.

Во встрече также приняли участие президент Федерации РТ по прыжкам на лыжах с трамплина и двоеборью Энэс Валиев, директор школы олимпийского резерва Андрей Федорук и др.



Олимпийские игры открылись в Пекине 4 февраля, а завершились 20 февраля. Награды завоевали и другие татарстанские спортсмены. Например, уроженка Казани Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в соревнованиях спортивных пар в произвольной программе.



Диана Жиленкова