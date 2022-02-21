В работе Telegram вновь появились сбои

В работе Telegram вновь образовались сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

У 49% возникли проблемы с подключением сервера, у 26% — с приложением. Еще 25% пожаловались на сбои в отправке сообщении.

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О сбоях в работе мессенджера пользователи начали сообщать в семь часов вечером. С проблемами столкнулись пользователи из России (о сбоях сообщают юзеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани), а также с Украины, из Киргизии.

Татьяна Леухина