Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
С проблемами столкнулись пользователи из России (о сбоях сообщают юзеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани), а также с Украины, из Киргизии.
48% пожаловались на проблемы с подключением к серверу, у 27% возникли неполадки с отправкой сообщений, еще у 25% — трудности с приложением.ТехнологииIT
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