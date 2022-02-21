Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

С проблемами столкнулись пользователи из России (о сбоях сообщают юзеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани), а также с Украины, из Киргизии.

48% пожаловались на проблемы с подключением к серверу, у 27% возникли неполадки с отправкой сообщений, еще у 25% — трудности с приложением.