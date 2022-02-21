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Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram

18:43, 21.02.2022
Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

С проблемами столкнулись пользователи из России (о сбоях сообщают юзеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани), а также с Украины, из Киргизии.

48% пожаловались на проблемы с подключением к серверу, у 27% возникли неполадки с отправкой сообщений, еще у 25% — трудности с приложением.

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