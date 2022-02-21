Мэрия Казани призвала управляющие компании в ускоренном режиме убирать снег с крыш

Сейчас в связи с резким потеплением уборка снега с крыш должна проходить не в штатном режиме, а в ускоренном. Об этом говорится в telegram-канале мэрии Казани.



Снег тает, становится жестким, тяжелым и несет опасность. Исполком города просит управляющие компании внимательно отнестись к проверкам и реагировать на замечания властей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также казанцев попросили быть внимательней, выбирать маршруты не вдоль покатых крыш. Горожанам напомнили, что балконы — это зона ответственности самих жителей, поэтому необходимо проверить их на наличие сосулек. Если есть необходимость проведения работ, казанцам посоветовали обратиться в специализированную организацию или управляющую компанию.

В феврале высота снежного покрова в Казани составляла 70 сантиметров. В этом году горожане стали часто жаловаться на огромные сосульки, образующиеся на крышах домов. По подсчетам «Реального времени», количество жалоб в «Народный контроль» на ледяные глыбы на карнизах в этом году выросло почти в 6 раз по сравнению с прошлым годом.

