Госсекретарь при МИД Франции: саммит Путина и Байдена может пройти на нейтральной территории

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что возможный саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти на нейтральной территории. Об этом сообщает RT.

Однако решение по этому вопросу еще не принято. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также добавил, что встречу двух глав можно организовать в любой момент, если они сочтут это целесообразным.

По словам Пескова, конкретных планов о саммите президентов России и США нет, однако возможна встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

Утром стало известно, что Джо Байден согласился встретиться с Владимиром Путиным. Провести двусторонний саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

Дарья Акимова