Белый дом подтвердил согласие Байдена на встречу с Путиным

Президент США Джо Байден согласился встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



Она отметила, что эта встреча должна стать продолжением контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, запланированных на 24 февраля.

Провести двусторонний «саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе» лидерам России и США предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Предложение было принято.



Глава Госдепартамента США предложил Лаврову встретиться после публикации ответа России на встречные предложения Вашингтона по вопросам безопасности. Лавров заявлял, что Россия добивается от США диалога по «понятиям».

«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», — сказал он.

Маргарита Головатенко