Количество жителей Казани превысило 1,3 миллиона человек

Численность населения Казани превысила 1,3 млн человек. Об этом сообщил на проходящей сегодня XII сессии Казанской городской думы мэр города Ильсур Метшин.

Таковы предварительные данные Всероссийской переписи населения 2021 года. Также, по словам Метшина, средняя продолжительность жизни в столице Татарстана в прошлом году превысила 76,3 года. Показатель в 76 лет был заложен в стратегию социально-экономического развития Казани.

Фото: realnoevremya.ru

В конце декабря на пресс-конференции по итогам 2021 года президент РТ Рустам Минниханов сообщил, что, согласно предварительным результатам Всероссийской переписи населения, в Татарстане численность населения превысила 4 миллиона человек. В республике вырос показатель смертности и снизилась рождаемость.



Дарья Акимова