Столтенберг: НАТО не нарушила обещание не расширяться на восток

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что Североатлантический альянс нарушил обещание не расширяться на восток. Об этом он рассказал в эфире телеканала ARD.

По словам Столтенберга, НАТО принимает решения совместно с 30 государствами, которые являются членами альянса.

— Нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре, — приводит слова генсека альянса «РИА Новости».

Как пояснил Столтенберг, в договоре отмечается, что европейские страны могут становиться членами НАТО. Об этом говорится и в других международных документах, определяющих безопасность в Европе. Например, таковыми являются Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года.

Несколько дней назад канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что расширение альянса «не значится в повестке дня». Также он отметил важность диалога между Россией и Западом по причине расхождения во мнениях по гарантиям безопасности.



Диана Жиленкова