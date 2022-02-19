Новости происшествий

10:18 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

За сутки в Казани произошло почти 200 ДТП

08:57, 19.02.2022
За сутки в Казани произошло почти 200 ДТП
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 197 ДТП, в том числе один наезд на пешехода. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувшую пятницу в городе задержали шесть водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили четыре человека.

Фото: Ринат Назметдинов

Вчера стало известно, что в республике перед судом предстанет водитель такси, который устроил смертельное ДТП. Напомним, в октябре прошлого года мужчина уснул за рулем и столкнулся с грузовиком. В результате аварии погиб 48-летний пассажир такси.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также