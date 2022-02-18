Роспотребнадзор Татарстана отчитался о проверках качества молочной продукции в 2021 году

За 9 месяцев 2021 года в Роспотребнадзоре Татарстана провели 610 проверок за качеством и безопасностью молочной продукции на потребительском рынке, тогда как в 2020 году количество проверок составляло 341, сообщили в ведомстве.



В 2021 году исследовали более семи тысяч проб молочной продукции по различным показателям, характеризующим ее качество и безопасность. Удельный вес несоответствующей молочной продукции по микробиологической загрязненности (показателям безопасности) увеличился и составил 4% (годом ранее — 2,6%).

В исследованных образцах молочной продукции не обнаружили патогенных микроорганизмов, токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, антибиотиков, генномодифицированных организмов (ГМО) и радионуклидов. Удельный вес нестандартной по показателям качества молочной продукции остался на уровне 2020-го — 3,6%.

Управление Роспотребнадзора выявило три случая фальсификации продукции жирами немолочного происхождения. Также специалисты выявили случаи фальсификата изготовителей с указанным местом производства в Татарстане, но фактически осуществлявших производство в других регионах: ООО «Продуктовая База №1», ООО «Гудпродукт», ООО «Сыродельный концерн Алексеевский», ООО «Объединение Молоко», ООО «КСТ-Дом» (Алексеевский район), ООО «МилкОпт» (Высокогорский район), ООО «МилкОпт» и ООО «Сырзавод» (Черемшанский район).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По результатам проверок за 2021 год специалистами Управления изъято из оборота 120 партий молочной продукции объемом 410,7 кг из-за несоответствия требованиям. За допущенные нарушения установленных требований при обороте молочной продукции наложено штрафов на общую сумму 330 тысяч рублей, вынесено четыре предупреждения.

Маргарита Головатенко