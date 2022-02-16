На диагностику объектов ООО «Газпром трансгаз Казань» выделят 80,4 млн рублей

АО «Газпром диагностика» разместило тендер на выполнение работ по диагностическому обследованию объектов ООО «Газпром трансгаз Казань» в 2022 году. На эти цели предусмотрели 80,4 млн рублей.

Отмечается, что закупка уже завершена. Предполагается участие только субъектов малого и среднего предпринимательства.

Осенью стало известно, что «Газпром проектирование» начало поиск подрядчика для разработки проекта Арбузовского подземного хранилища газа (ПХГ) в Алексеевском районе Татарстана. На эти цели предусмотрели 238,9 млн рублей.

В октябре сообщалось, что в республике в 2024 году «Газпром ПХГ» планирует начать постройку подземных хранилищ газа (ПХГ). Согласно плану, ввод первой очереди намечен на 2027 год.

Диана Жиленкова