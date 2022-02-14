На капитальный ремонт дорог в Лаишевском и Тюлячинском районах Татарстана потратят 233,4 млн рублей
Главтатдортранс объявил несколько тендеров на капительный ремонт дорог в районах Татарстана.
Так, планируется капитальный ремонт автодороги Лаишево — Чирпы, км 8+225 — км 11+275 в Лаишевском районе РТ. Протяженность дороги — 3,05 км. На работы выделят 117,3 млн рублей. На капремонт дороги Казань — Шемордан, км 74+139 — км 78+700 в Тюлячинском районе республики потратят 116 млн рублей.
Подать заявку можно до 28 февраля, итоги подведут 2 марта.
Еще в Татарстане капитально отремонтируют автодорогу Ашитбаш — Шушмабаш — Карадуван, км 12 + 500 — км 16 + 300 в Арском районе РТ. На эти цели предусмотрено 253,2 млн рублей.
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