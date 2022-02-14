В Татарстане капитально отремонтируют дорогу Ашитбаш — Шушмабаш — Карадуван за 253,2 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане капитально отремонтируют автодорогу Ашитбаш — Шушмабаш — Карадуван, км 12+500 — км 16+300 в Арском муниципальном районе Татарстана. На эти цели предусмотрено 253,2 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главтатдортранс. Протяженность дороги — 3,8 км. Работу нужно выполнить до 21 октября текущего года. Подать заявку можно до 28 февраля, подрядчика определят 2 марта.

От подрядчика требуется выполнить работы по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов.



В Чистопольском районе Татарстана реконструируют участок автомобильной дороги «Чистополь — Нижнекамск» Русские Сарсазы — Четырчи за 169,2 млн рублей. Заявки принимаются до 29 декабря 2021 года включительно. Средства на эти цели выделены из бюджета Татарстана.

Маргарита Головатенко