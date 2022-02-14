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Прокуратура Советского района Казани потребовала обустроить тротуар в поселке Константиновка

11:39, 14.02.2022 2
Прокуратура Советского района Казани потребовала обустроить тротуар в поселке Константиновка
Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Советского района Казани потребовала устранить нарушения в поселке Константиновка, где на улицах Белокаменной и Бирюсовой отсутствует тротуар, а также не убраны снег и наледь. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Представление с требованием устранить нарушения внесено в адрес главы администрации Советского района. Также поручено привлечь виновных сотрудников к дисциплианрной ответственности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом месяце сообщалось, что из-за отсутствия тротуаров в поселке детям приходится ходить в школу по сугробам. Родители организовывают дежурства, чтобы провожать и забирать детей из учебного заведения.

Местные жители неоднократно обращались в администрацию Советского района с просьбой обустроить тротуар. А в пресс-службе района заявили, что проблема будет решаться в рамках республиканских программ по благоустройству или при выделении финансирования.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:49
    А улица Центральная от 57 до 99 дома прокуратуру не смущает? Там даже чистить нечего, так как тротуаров просто нет, все, включая детей, ходят по колее от автомобиля. А дети перед проезжающим автомобилем просто залазят в сугроб с портфелями и сменной обувью.
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    Анонимно 12:49
    Зато дома там стоят очень дорого почему то !!!!
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