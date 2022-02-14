Прокуратура Советского района Казани потребовала обустроить тротуар в поселке Константиновка

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Советского района Казани потребовала устранить нарушения в поселке Константиновка, где на улицах Белокаменной и Бирюсовой отсутствует тротуар, а также не убраны снег и наледь. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Представление с требованием устранить нарушения внесено в адрес главы администрации Советского района. Также поручено привлечь виновных сотрудников к дисциплианрной ответственности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом месяце сообщалось, что из-за отсутствия тротуаров в поселке детям приходится ходить в школу по сугробам. Родители организовывают дежурства, чтобы провожать и забирать детей из учебного заведения.

Местные жители неоднократно обращались в администрацию Советского района с просьбой обустроить тротуар. А в пресс-службе района заявили, что проблема будет решаться в рамках республиканских программ по благоустройству или при выделении финансирования.



Диана Жиленкова