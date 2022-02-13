В Пентагоне заявили, что подлодка США не заходила в территориальные воды России

Министерство обороны США заявило, что американская подводная лодка типа Virginia, обнаруженная Россией в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота (ТОФ) около острова Уруп Курильской гряды, не заходила в территориальные воды России.



«Утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми», — сообщил ТАСС официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс.

Он не стал комментировать конкретное местоположение подлодок и отметил, что США осуществляет полеты, морские операции и действует безопасным образом в международных водах.

Минобороны РФ в субботу вызывало военного атташе США из-за ситуации с ситуации с американской атомной подлодкой. Представителю Пентагона предъявили ноту, расценив действия США как грубое нарушение норм международного права.

В ноябре прошлого года в Южно-Китайском море американская атомная подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой, не отмеченной на карте. Ядерная силовая установка субмарины не была задета.

Маргарита Головатенко