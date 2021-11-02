Атомная подлодка ВМС США Connecticut столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море
В Южно-Китайском море американская атомная подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой, не отмеченной на карте, сообщает RT со ссылкой на портал Института ВМС США (USNI).
Подлодка ВМС США Connecticut в октябре столкнулась с подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе, показало расследование. Ядерная силовая установка субмарины не была задета.
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