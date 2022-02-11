В Татарстане льготников не будут лишать выплат за наличие кладовки

В Татарстане смягчили правила начислений выплат для льготных категорий граждан. Малообеспеченные жители смогут получить выплаты при наличии хозяйственной постройки или кладовки на лестничной площадке до 15 кв. м. Раньше эту категорию граждан лишали возможности выплат по соцпрограммам из-за «высокого уровня обеспеченности», сообщает «Коммерсантъ».



Изменения внесли в республиканский закон «Об адресной социальной поддержке в РТ»: в нем скорректировали условия получения льгот в зависимости от имущественного положения семьи или гражданина.

С 2019 года при их начислении учитывают «уровень имущественной обеспеченности семьи (гражданина)». Семьи, у которых есть жилые помещения площадью более 40 кв. м в расчете на одного человека, не могут претендовать на льготы. Не положено иметь дачи, садовые домики. Льгот можно лишиться, если у семьи есть два автомобиля, одни из которых моложе трех лет. У нуждающихся не должно быть больших земельных участков.

Маргарита Головатенко