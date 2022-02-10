В России выделят почти 1,2 млрд рублей на расширение программы бесплатного переобучения

Фото: Максим Платонов

В России расширят программу бесплатного переобучения граждан. На эти цели предусмотрели почти 1,2 млрд рублей. В общей сложности в этом году пройти переобучение смогут порядка 150 тысяч россиян.

Например, получить дополнительное образование или более востребованную профессию смогут граждане до 35 лет, у которых нет профессионального образования. Также эта возможность появится у тех, кто не работает более четырех месяцев после армии или окончания учебы.

Фото: Максим Платонов

Ранее программу бесплатного переобучения могли пройти граждане старше 50 лет и мамы с маленькими детьми, сообщает телеграм-канал правительства РФ.

В декабре сообщалось, что Татарстан вошел в число лидеров по количеству заявок на переобучение граждан. Также множество заявок поступило из Москвы и Подмосковья, Краснодарского края, Ленинградской и Ростовской областей.

Диана Жиленкова