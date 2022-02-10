В Челнах прокуратура провела проверку из-за застрявшей в снегу машины скорой помощи

Фото: прокуратура РТ

Челнинская прокуратура провела проверку после сообщений в ряде СМИ о том, что машина скорой помощи застряла в одном из дворов города из-за неубранного снега. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел несколько дней назад. Внутридворовая дорога и часть тротуаров не были очищены от наледи и снега, а также не обработаны противогололедными средствами. Из-за этого на дороге образовалась колея, в которой и застряла машина скорой помощи.

Фото: Максим Платонов (архив)

По итогам проверки в адрес руководителя ООО УК «Ремжилстрой» внесли представление об устранении нарушений законодательства, а также привлечении виновного должностного лица к дисциплинарной ответственности.

Похожий инцидент произошел недавно и в Казани. Из-за неубранных дорог в поселке Северный машина скорой помощи застряла в снегу. По этой же причине несколько дней назад в одном из казанских дворов в снегу застряла прибывшая на вызов пожарная машина.

Диана Жиленкова