Россияне столкнулись с техническими проблемами при оплате ЖКУ через интернет

Жители России столкнулись с техническими проблемами при попытках оплатить онлайн, через QR-коды, коммунальные услуги. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Ассоциацию банков России, которая обратилась с соответствующим письмом в правительство.

По данным ассоциации, организации ЖКХ допустили нарушения при размещении QR-кодов на квитанциях. В них должны быть обязательно включены следующие реквизиты платежа: название управляющей компании, БИК и номер корреспондентского счета получателя. Но сейчас в кодах это отсутствует. Из-за этого россиянам приходится самим вводить недостающую информацию в банковском приложении.

В Ассоциации банков РФ считают, что это увеличивает риски ошибок, некорректности переводов и вероятность оплаты клиентами повышенной комиссии. Письмо из организации было направлено в Минстрой России. Ведомство, в свою очередь, обратилось к главам регионов с просьбой заметить проблему и разобраться в ситуации.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фальшивыми квитанциями за ЖКУ. Злоумышленники рассылали фальшивые уведомления о долгах за ЖКХ, в которых были указаны реквизиты для их оплаты. Клиенты вводили их на сайтах из письма, и мошенники получали данные банковских счетов.

Дарья Акимова