Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фальшивыми квитанциями за ЖКУ

В России появилась новая схема мошенничества — злоумышленники рассылают фальшивые уведомления о долгах за ЖКХ, в которых указаны реквизиты для их оплаты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВТБ.



Клиент вводил реквизиты карты на сайтах из письма, и мошенники получали данные банковских счетов. Если человек игнорировал уведомление, злоумышленники, представляясь сотрудниками управляющей компании, пытались убедить клиента все же оплатить долг.

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Вице-президент ВТБ Алексей Киричек сообщил, что мошенники воспользовались проводимым управляющими компаниями перерасчетом за ЖКУ в конце года.

В октябре сообщалось о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники сообщают о следственных действиях в отношении сотрудников финансовой организации и убеждают клиентов перевести средства на другой счет.

Маргарита Головатенко