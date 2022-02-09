Казань вошла в список популярных ж/д направлений в феврале 2022 года
Казань оказалась в списке самых популярных ж/д направлений в феврале 2022 года. Такими данными поделился аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».
Помимо столицы Татарстана, в рейтинг вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Тюмень и Волгоград. На первые два города приходится 43% оформленных билетов.
Средний чек в одну сторону при отправлении в Казань составляет 2478 рублей, в Москву — 2270 рублей, в Санкт-Петербург — 2474 рубля.
На неделе Казань вошла в топ направлений для культурно-познавательного отдыха программы туристического кешбэка. Также в этот список вошли Краснодарский край, Крым, Калининградская область, Пермский край, Москва и Санкт-Петербург.
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