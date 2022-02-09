В Казани на водителя автобуса напал пассажир с ножом

Водитель казанского автобуса получил ножевое ранение от пассажира. Об этом сообщают «Вести Татарстан».

Инцидент произошел сегодня утром в автобусе маршрута 31а на остановке Мехобъединение. Водитель с ножевым ранением в живот был госпитализирован, а на месте происшествия работают следователи.

Фото: Максим Платонов (архив)

2 февраля в автобусе маршрута №90 пассажир ударил по лицу водителя. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец. По его словам, мужчине не понравилось, как водитель автобуса закрыл перед ним дверь на одной из остановок. Пассажир решил выразить по этому поводу свое негодование, ударил водителя по лицу, а затем ушел.

Остальные пассажиры стали возмущаться, однако виновник инцидента скрылся и автобус продолжил движение. Очевидец предположил, что конфликт зафиксировала камера видеонаблюдения.

Максим Кокунин