На подъезде к казанскому аэропорту пролетное строение разворотной эстакады собрали на 40%

Фото: ФКУ "Волго-Вятскуправтодор"

На подъезде к международному аэропорту «Казань» пролетное строение разворотной эстакады собрано на 40%. Строительные работы ведутся в рамках реконструкции подъездной дороги к аэропорту на Р-239 Казань — Оренбург.



Так, возведены восемь опор и два железобетонных монолитных пролетных строения. Кроме того, строители приступили к сборке и монтажу металлической конструкции пролетного строения разворотной эстакады, сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В настоящий момент собрано два пролета длиной 70 м и весом более 270 тонн. В общей сложности специалистам необходимо собрать 180 м конструкций общим весом 715 тонн, а также установить на опоры эстакады. Полная длина готовой эстакады превысит 240 м.

В октябре сообщалось, что реконструкция подъездной дороги к международному аэропорту «Казань» выполнена почти наполовину. Строительство подземного пешеходного перехода возле эстакады выполнили на 20%.



Диана Жиленкова