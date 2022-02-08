Счетная палата впервые проверит, как органы госвласти обеспечивают возмещение вреда окружающей среде

Счетная палата России в 2022 году планирует провести 394 проверки, из которых 87 по поручениям, в том числе 23 — президента. Особое внимание будет уделено социально важным и чувствительным для россиян темам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Впервые пройдет проверка деятельности органов госвласти по обеспечению реализации принципа возмещения вреда окружающей среде в 2012—2021 годах и истекшем периоде 2022 года. Приоритетность темы поддержана профильными комитетами Государственной думы и Совета Федерации, об этом заявил аудитор СП Сергей Мамедов.

Проверка должна завершиться в ноябре 2022 года, она пройдет в Минприроды, Росприроднадзоре, а также Волжско-Камском (Казань), Южно-Уральском (Уфа) и Северо-Уральском межрегиональных управлениях Росприроднадзора (Тюмень).

фото: Ринат Назметдинов

В России в конце года приняли законопроект, обязывающий промышленников ликвидировать последствия негативного воздействия на природу. Нормы устанавливают ответственность компаний за весь жизненный цикл объектов и не позволяют закрывать опасные производства без ликвидации накопленного вреда природе. Подробности — в материале «Реального времени».



Максим Кокунин