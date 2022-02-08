В Татарстане самая крупная выплата из-за падения снега на авто в 2021 году составила 375 тысяч рублей

Самая крупная сумма по КАСКО из-за падения снега и льда в 2021 году в Татарстане была выплачена за автомобиль Kia Cerato — 374,5 тысячи рублей. Снег упал на авто с крыши здания в Мензелинске, сообщает «РИА Новости».



В среднем по России выплаты из-за падения снега на машины превышали 120 тысяч рублей. Самая дорогая стоила 1,3 млн рублей за падение льдины на Volkswagen Touareg на улице Парижской Коммуны в Калуге. В тройку лидеров по крупным убыткам попала Москва (957,2 тысячи рублей за повреждение ВMW X6) и Обнинск 721,8 тысячи рублей за помятый Volkswagen Polo.

Еще одни из самых крупных сумм выплатили в Санкт-Петербурге (593,3 тысячи рублей за Volkswagen Polo), в Тюменской области (474,5 тысячи рублей за Honda CR-V), в ХМАО-Югре (390,3 тысячи рублей за Renault Arkana). После Татарстана крупные убытки были во Владимирской (255,3 тысячи рублей за Lexus LX 570) и в Московской областях (250,1 тысячи рублей за Toyota Land Cruiser Prado).

Фото: realnoevremya.ru

В Казани на уборку улиц от снега прошедшей ночью выходили 112 дорожных рабочих и 402 единицы специальной техники. Сейчас в столице Татарстана осталось лишь 40% состава кадровых водителей, которых привлекают к уборке города от снега. Дорожникам, чтобы восполнить нехватку рабочих рук, пришлось и приходится работать в две смены.

О том, как Татарстан с началом февраля «утонул» в сугробах, — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко