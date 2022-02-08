CNN: Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за разногласий по «Северному потоку — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Причина отмены — в позиции Германии по газопроводу «Северный поток — 2», сообщает RT.



«Официально это было описано как ошибка при составлении графика, однако это было не так — это было намеренно, сообщил мне источник», — написал в Twitter журналист CNN Джейк Таппер, ссылаясь на источник, «близкий к правительству Украины».

По словам Таппера, еще одна причина кроется в отказе Берлина в предоставлении Киеву военной помощи.

Фото: pixabay.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что отмену встречи Бербок и Зеленского не стоит воспринимать как политический сигнал.

Маргарита Головатенко