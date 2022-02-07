В Челнах отменили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Набережных Челнах были отменены массовые мероприятия в закрытых помещениях. Причиной этого стал рост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил на совещании сегодня мэр города Наиль Магдеев.

По словам Магдеева, мэрия договорилась с управлениями культуры, спорта и другими учреждениями города отложить мероприятия в домах культуры и центрах, где собирается много людей.

По словам главного санитарного врача Челнов Ильгизяра Бариева, Нагрузка на амбулаторно-поликлинические службы и на скорую помощь остается очень высокой. Об этом свидетельствуют проверки по поликлиникам в выходные.



Фото: realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что в Челнах за прошедшую неделю в 2,5 раза увеличились темпы прироста заболеваемости COVID-19 — с 611 случаев до 1 554. Этот показатель выше среднего по Татарстану на 6,7%. С начала пандемии подтвердились 7 867 случаев заражения коронавирусом.

Дарья Акимова