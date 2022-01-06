В Башкирии расширят трассу М-5 до границы с Татарстаном

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о расширении трассы М-5. По его словам, к 2026 году левая половина автодороги от Шакшинской развязки до границы с Татарстаном станет четырехполосной, что позволит снизить количество аварий.

— Участок от деревни Языково до города Октябрьского. Здесь у нас в принципе понимание есть. Синий участок от села Мирный Благоварского района до села Старые Багады Буздякского района и от Серафимовки до границы с Татарстаном — то, что мы обозначаем — это работы до 2024 года. Здесь будет четыре полосы, местами до шести полос, — рассказал о планах Хабиров.

По его словам, к 2030 году вся трасса М-5 в Башкирии должна стать четырех- и шестиполосной, «с разделением встречных потоков».

В этом году в республике планируют завершить проектирование для расширения участков трассы от села Старые Багады до Кандров и от озера Кандрыкуль до Серафимовки. В 2023-м там уже должны стартовать работы, написал Хабиров на своей странице «ВКонтакте». Тем временем участок от деревни Шмидтово до Шакшинской развязки на данный момент находится в стадии работы. Работы там намерены завершить в 2024 году.

Напомним, в 2022 году на строительство платной дороги Шали — Бавлы от трассы М-7 «Волга» до трассы М-5 «Урал» выделят более 8 миллиардов рублей. Из них 5 миллиардов поступит из федерального бюджета, еще 3,3 млрд выделит Татарстан.



Татьяна Демина