Исследование: 4 из 10 работодателей считают, что на рабочие сообщения нужно отвечать в течение 15 минут

Четверо из 10 работодателей предпочитают, чтобы их сотрудники отвечали в мессенджерах в течение 15 минут. Об этом по итогам опроса сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В России более 50% компаний пользуются общими мессенджерами для общения с сотрудниками, а в 8% предпочитают корпоративные. Тем временем 7% российских компаний не используют их вообще.

Фото: realnoevremya.ru

11% компаний придерживаются мнения, что на рабочие сообщения нужно отвечать мгновенно (максимум в течение 2 минут), а 18% работодателей для ответа дают целый рабочий день.

Вчера в сервисе SuperJob сообщали, что 73% россиян предпочитают проверять работодателя перед тем, как отправить ему резюме или пойти на собеседование. Чаще всего соискатели заранее читают отзывы сотрудников и черные списки работодателей в Сети.

Диана Жиленкова